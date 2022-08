"Love Island"-Adam will sich mit Ex Zara McDermott treffen

Warum Adam Collard will Zara McDermott wiedersehen? 2018 hatten beide an der vierten Staffel der britischen Version von Love Island teilgenommen. Doch nach über einem halben Jahr Beziehung machten damals schließlich Fremd-Flirt-Gerüchte die Runde. Daraufhin trennte sich das Paar. Doch so richtig hat der Brite mit der Beziehung wohl nicht abgeschlossen. Wie er nun verriet, will Adam sich wieder mit Zara treffen.

Wie Sun nun berichtete, sei die 25-Jährige sprachlos gewesen, als ihre frühere Flamme auf ihrem Bildschirm auftauchte. Adam soll zugegeben haben, dass ihre Reaktion sehr eindeutig ausgefallen sei. Trotzdem habe er ein zukünftiges Doppeldate angedeutet. Denn, nachdem er erneut in die Villa zurückgekehrt war, verließ er die Show an der Seite von Paige Thorne. Er ist nach wie vor mit der Sanitäterin zusammen. Und auch Zara ist in festen Händen.

Sie ist sogar schon seit 2019 mit ihrem Freund Sam Thompson (30) zusammen. "Es wäre schön, das Eis zu brechen", erklärte Adam seine Hoffnung auf ein Wiedersehen mit ihr und ergänzte: "Ich denke, dass Sam definitiv der Richtige für sie ist, und wenn sie glücklich sind, bin ich auch glücklich. Ich bin hier definitiv glücklich"

Instagram / zara_mcdermott Zara McDermott und Sam Thompson

Instagram / zara_mcdermott Zara McDermott im April 2022

Instagram / adamcollard Paige Thorne und Adam Collard im August 2022

