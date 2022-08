Wilde Party im Klub: Katy Perry bewirft ihre Fans mit Pizza

Auf dieser Feier gab es neben Drinks auch Fast Food – direkt aus der Hand von Katy Perry (37). Die Sängerin ist immer wieder für einen ulkigen Scherz gut. So spazierte die "I Kissed A Girl"-Sängerin nach einem Auftritt bei Jimmy Kimmel (54) im Februar in einem Kackhaufen-Kostüm ganz gemütlich durch die Straßen. Nun sorgte Katy wieder für einen aufsehenerregenden Auftritt: Sie warf Pizza auf ihre Fans.

Ein Video, das in verschiedenen sozialen Netzwerken (u. a. Instagram) viral ging, zeigt, wie die Sängerin in einem Klub in Las Vegas feiert. Doch dann macht Katy etwas, was man in Klubs eigentlich eher selten sieht: Sie nimmt Pizzastücke und wirft sie in die Menge, die begeistert versucht, die italienische Spezialität aufzufangen. Der Frau von Orlando Bloom (45) scheint der Pizza-Weitwurf jedenfalls viel Spaß zu bereiten.

Die "Firework"-Interpretin scheint sowieso eine besondere Verbindung zu Pizza zu haben. 2014 verkündete sie, dass sie nur einen Wunsch zum Geburtstag habe: "Alles, was ich mir zu meinem Geburtstag wünsche, ist mein Name auf einer von Shakey's Pizza Läden auf dem Santa Monica Boulevard. Bitte." Dieser Wunsch ging für Katy schließlich auch in Erfüllung.

Getty Images Katy Perry, Sängerin

Instagram / girlyzar Katy Perry wirft eine Pizza, August 2022

Getty Images Katy Perry, Sängerin

