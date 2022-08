Cristiano Ronaldo floh während Testspiel aus dem Stadion

Eskaliert das Wechseldrama? Cristiano Ronaldo (37) hat schwere Zeiten hinter sich. Nachdem er und seine Freundin Georgina Rodriguez (28) die freudige Nachricht geteilt hatten, dass sie Zwillinge erwarten, legte sich ein dunkler Schatten über die Geburt im April: Eines der Babys hat nicht überlebt. Trotzdem stand der Manchester-United-Star nur wenige Tage später wieder auf dem Trainingsplatz. Doch nach einem Testspiel am Sonntag verschwand Cristiano noch während der Partie aus dem Stadion.

Der Stürmer absolvierte gegen Rayo Vallecano sein erstes Spiel seit zwölf Wochen für den englischen Topverein. 45 Minuten stand Cristiano auf dem Platz – nach der ersten Halbzeit wechselte ihn Coach Erik ten Hag, der die Mannschaft als Nachfolger von Ralf Rangnick im Juli übernommen hatte, aus. Grund genug für den Star-Kicker und einige seiner Mannschaftskollegen, das Old Trafford Stadium noch vor Abpfiff des Spiels zu verlassen. Der Trainer der Reds war davon alles andere als begeistert. "Ich kann das nicht akzeptieren. Wir sind ein Team, und man muss bis zum Ende durchhalten", wetterte er in einem Interview mit dem niederländischen Sportportal Viaplay Sport.

Da Cristiano den Verein bereits seit Wochen verlassen will, könnte das eine weitere Provokation in Richtung des Klubs sein. Denn Manchester United will ihren Star-Stürmer nicht einfach so ziehen lassen. Zuletzt soll es sogar ein Krisengespräch mit seinem Berater und den Verantwortlichen des Vereins gegeben haben – der Ausgang ist jedoch nicht bekannt.

