Hochzeits-Crash: Britney Spears' Ex erscheint vor Gericht

Jetzt muss Britney Spears' (40) Ex-Mann wegen seiner Taten Rechenschaft ablegen. Im vergangenen Juni hatte die Sängerin ihrem Partner Sam Asghari (28) in einer romantischen Zeremonie das Jawort gegeben. Doch ihr großer Tag wurde von einem unerfreulichen Ereignis gestört: Britneys erster Ehemann Jason Allen Alexander hatte die Hochzeitsfeier des Paares mit einem Messer bewaffnet gecrasht. Dafür musste sich Jason nun vor Gericht verantworten.

Wie Daily Mail berichtete, fand am Dienstag eine Anhörung in Ventura County statt, zu der Jason virtuell zugeschaltet wurde. In einem weißen Gefängniskittel verlas der 40-Jährige, der seit dem 9. Juni inhaftiert ist, die Anklagepunkte – darunter Stalking, Hausfriedensbruch, Vandalismus und Körperverletzung. Währenddessen soll Jason zwischenzeitlich ängstlich oder sogar bedrückt gewirkt und in einer angespannten Haltung vor dem Richter gesessen haben. Der nächste Gerichtstermin von Britneys Ex-Mann ist dann für den 15. August angesetzt, um sich auf den Prozess vorzubereiten. Im Falle einer Verurteilung drohen ihm bis zu fünf Jahre Haft.

Der Hochzeitscrasher selbst plädiert in allen Anklagepunkten allerdings auf nicht schuldig, wie schon vor wenigen Wochen bekannt wurde. Jason muss darüber hinaus jedoch noch mit weiteren Konsequenzen rechnen. Zu dem Zeitpunkt, als er versuchte, in das Schlafzimmer der Musikerin zu gelangen, war er nämlich bereits wegen eines anderen Vorfalls in Tennessee auf Bewährung.

Getty Images Britney Spears, September 2014

Jason Alexander bei der Fashion Week in Culver City im Oktober 2005

Britney Spears bei einem Auftritt

