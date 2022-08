Marie Nasemann macht sich Sorgen: Ihre Tochter ist krank

Die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin Marie Nasemann (33) und ihr Mann Sebastian Tigges genießen im Moment eine kleine Auszeit fernab ihres Wohnortes Berlin: Gemeinsam mit ihrem Sohn und ihrer Tochter verbringt die Familie einige Zeit in Schweden. Allerdings macht sich die zweifache Mutter im Moment Sorgen um ihre Kleine: Maries Tochter geht es während des Urlaubs nämlich plötzlich gar nicht gut.

In ihrer Instagram-Story berichtete Marie jetzt, dass ihre Tochter im Urlaub krank geworden ist. "So lange Fieber und Durchfall kennen wir auch nicht", betonte die besorgte Mutter und ärgerte sich: "Wir waren gestern schon im Krankenhaus, aber die wollten die Kleine nicht behandeln und meinten, sie würde okay aussehen." Zurzeit stehe das Paar bereits mit seiner Kinderärztin im Austausch und werde erneut in eine Klinik in Schweden fahren.

Tatsächlich sei es Maries Tochter zwischenzeitlich allerdings auch ohne Behandlung im Krankenhaus besser gegangen. "Abends war sie dann gut drauf", berichtete das Model nämlich und fügte schließlich hinzu: "Heute geht es ihr aber wieder schlechter."

Instagram / marienasemann Marie Nasemann und Sebastian Tigges mit ihren Kindern, Juli 2022

Getty Images Marie Nasemann beim Deutschen Filmpreis

Getty Images Marie Nasemann im Juli 2018

