Marie Nasemann (32) geht total in ihrer Mutterrolle auf! Die ehemalige Germany's next Topmodel-Teilnehmerin ist vergangenes Jahr gemeinsam mit ihrem Mann Sebastian Tigges zum zweiten Mal Mama geworden: Neben ihrem Sohn haben sie nun auch eine kleine Tochter! In den vergangenen Wochen ließ die Influencerin ihre Community auf Social Media an ihrem Familienleben zu viert teilhaben. Jetzt, wo ihre Tochter schon vier Monate bei ihnen ist, zog Marie ein süßes Fazit...

"Will mal kurz innehalten und festhalten, dass dieses Baby, das da vor knapp vier Monaten zur Welt kam, ein absoluter Segen ist und uns jeden Tag versüßt und so viel staunen und lachen lässt", schrieb die Beauty auf Instagram. "Die kleine Maus hat unsere Familie komplett gemacht, und schon jetzt wissen wir, dass ihr Gemüt, ihr Charakter perfekt zu uns dreien passt und wir uns gar nicht mehr vorstellen können, wie es ohne sie wäre." Zwar hätten Marie und Sebastian mit zwei Kindern jetzt viel mehr zu tun, aber deshalb seien sie nicht weniger froh über ihr Nesthäkchen.

Zu ihrem emotionalen Update veröffentlichte Marie noch ein neues Foto von sich und ihrem Töchterchen: Die Brünette sitzt hier auf einer Parkbank in Berlin und lässt sich die Sonne ins Gesicht scheinen, während sie ihr Baby stillt. Besonders süß: Ihr Kind trägt einen flauschigen braunen Anzug und sieht dadurch ein bisschen aus wie ein kleiner Bär.

Instagram / marienasemann Sebastian Tigges und Marie Nasemann mit ihren Kindern

Instagram / marienasemann Sebastian Tigges, Marie Nasemann und ihre Tochter

Instagram / marienasemann Marie Nasemann mit ihrem Baby

