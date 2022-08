Nach dem Liebes-Aus von Sky du Mont: Jetzt spricht seine Ex!

Diese Liebe war nicht von langer Dauer! Anfang des Jahres verkündete Sky du Mont (75), dass er nach der Scheidung von Ehefrau Mirja (46) 2016 endlich wieder vergeben sei: Sein neues Glück hatte er in der Autorin Alexandra gefunden. Doch nur wenige Monate später war schon wieder alles aus. Der Schauspieler erklärte, keine "seelische Verbundenheit" gespürt zu haben. Jetzt äußerte sich Alexandra zu der Trennung von Sky.

In Bunte erzählte sie, dass Sky von Anfang an total euphorisch gewesen sei und eine gemeinsame Zukunft geplant habe – Alexandra jedoch wollte das Ganze lieber ruhig angehen: "Aber sein Charme und seine Verliebtheit haben mich inspiriert." Außerdem habe die fehlende Zeit füreinander eine Rolle gespielt. "Es ist natürlich schwer für eine frische Liebe, wenn beide Partner beruflich sehr eingespannt sind", erklärte die Schriftstellerin. Natürlich habe sie sich gewünscht, mehr für ihren Partner da sein zu können: "Aber die Realität ist nicht immer einfach. Da muss man manchmal eben zurückstecken."

Dennoch will Alexandra die gemeinsamen Monate nicht missen: "Sky und ich hatten eine tolle Zeit, haben Tränen gelacht und Tonnen von Schokolade verschlungen." Am Ende haben die beiden jedoch einsehen müssen, dass ihre Leben für eine Beziehung zu verschieden seien. Für die 52-Jährige sei das aber kein Grund, die Hoffnung auf die Liebe aufzugeben. "Ich wünsche natürlich auch Sky viel Glück in seinem weiteren Leben", stellte sie klar.

Instagram / sky_du_mont Sky du Mont im Februar 2022

Instagram / __ghostwriter____ Sky du Mont mit seiner Partnerin Alexandra im Januar 2022

ActionPress Sky du Mont, Schauspieler

