"Durchwachsen": Lovelyn Enebechi ist mit Baby oft alleine

Lovelyn Enebechi (25) muss sich erst an die neue Situation gewöhnen! Im vergangenen März wurden die einstige Germany's next Topmodel-Siegerin und ihr Mann Toni Weigel zum ersten Mal Eltern: Sie durften den kleinen Levi auf der Welt begrüßen. In ihrer Mama-Rolle geht die Hamburgerin eigentlich auch total auf und sie liebt ihren Sohn über alles. Aber manchmal fühlt sich Lovelyn dennoch einsam mit ihrem Baby.

"Vor allem, wenn mein Mann viel arbeitet, fühle ich mich sehr alleine und bin auch manchmal traurig oder überfordert und wir hatten leider auch sehr viel Stress in den letzten Monaten", offenbarte sie in einem Q&A auf Instagram ehrlich. Mental gehe es dem Model deshalb "durchwachsen". Da die Familie aktuell nicht in der City wohne, werde das Gefühl von Einsamkeit nur weiter unterstützt: "Ich dachte, der Garten und die Ruhe tun uns gut, aber im Gegenteil. Mir fehlen die Menschen, der Anschluss, die Cafés."

Doch auch weiteren Belastungen muss Lovelyn standhalten: Ihr Sohn schläft sehr schlecht. "Viele Nächte sind sehr anstrengend. Momentan sind 40 Prozent richtig gut und 60 Prozent eher schwierig. Aber es wird besser", zeigte sie sich dennoch optimistisch. Zum Stillen muss die 25-Jährige aber nicht mehr aufstehen – nach Problemen hatte sie sich schweren Herzens dazu entschieden, die Flasche zu geben: "Für mich einfach ein sensibles Thema, was mich schnell traurig macht!"

Instagram / lovelyn_enebechi Toni Weigel und Lovelyn Enebechi im Dezember 2021

Instagram / lovelyn_enebechi Lovelyn Enebechi, Model

Instagram / lovelyn_enebechi Lovelyn Enebechi mit ihrem Sohn Levi im Mai 2022

