Verletzt? Bibi Claßen hat rätselhaften blauen Fleck am Arm

Bibi Claßen (29) steht schon seit Wochen immer wieder mit ihrem Privatleben in den Schlagzeilen! Die YouTuberin – die im Netz vor allem unter dem Namen BibisBeautyPalace bekannt ist – und ihr Ehemann Julian Claßen (29) haben im Mai 2022 nämlich eine traurige Neuigkeit aus ihrem Privatleben publik gemacht: Das beliebte Paar geht nach vielen gemeinsamen Jahren und zwei Kindern fortan getrennte Wege. Jetzt sorgte die Influencerin für neue Sorgen bei ihren Fans: Bibi hat einen großflächigen blauen Fleck am Arm.

Der Fleck ist in der Instagram-Story von Bibis Freundin Mona zu erkennen: In dem kurzen Clip stoßen die beiden mit Sektgläsern an – und dabei fiel aufmerksamen Fans die mutmaßliche Verletzung am Arm der YouTuberin auf. "Das sieht nach einem richtigen blauen Fleck aus an ihrem Arm" oder auch "Sie hat eine ziemliche Verletzung am Arm. Ich hoffe, sie hatte keinen schlimmen Unfall", brachten beispielsweise zwei User ihre Sorgen unter einem Promiflash-Beitrag auf der Fotoplattform zum Ausdruck.

Was genau hinter dem Fleck auf ihrem Unterarm steckt und ob es sich dabei auch tatsächlich um eine Verletzung handelt, ist bislang noch nicht klar. Bibi selbst äußerte sich nämlich noch nicht öffentlich zu den Sorgen ihrer Community. Allerdings ist es auf den Social-Media-Kanälen der Influencerin in den vergangenen Wochen ohnehin ruhiger geworden.

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen mit einer Freundin

Instagram / mcm0na Bibi Claßens Arm

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen, YouTuberin

