Nach Trennung: Diese Tattoos hat Pete Davidson für Kim K.!

Das wird ihn noch lange an die gemeinsame Zeit erinnern! Für einige Monate sah es so aus, als hätten Pete Davidson (28) und Kim Kardashian (41) ineinander den perfekten Partner gefunden: Seit Oktober 2021 waren die Unternehmerin und der Komiker total glücklich miteinander und ließen die Welt auch daran teilhaben – doch jetzt haben sie sich überraschend getrennt. Eines bleibt aber: Pete hat mindestens vier Tattoos für seine Verflossene Kim!

Welches davon Kim am besten gefällt, verriet sie im März in der The Ellen DeGeneres Show. "Da steht: 'Mein Mädchen ist Anwältin'. Und das ist wirklich niedlich", schwärmte die Reality-TV-Darstellerin, die einen juristischen Abschluss hat, über den Schriftzug über Petes linkem Schlüsselbein. Auf der anderen Seite sind an derselben Stelle gleich zwei Tätowierungen für sie: "Jasmine and Aladdin" erinnert an den ersten Kuss der beiden, als sie die Disney-Figuren im TV parodierten. "KNSCP" steht vermutlich für die Anfangsbuchstaben von Kim und ihren vier gemeinsamen Kindern mit Kanye West (45) nach Alter geordnet: North (9), Saint (6), Chicago (4) und Psalm (3).

Am krassesten ist jedoch, wie Pete den Namen seiner Ex auf seinem Körper verewigt hat. Den hat er sich nämlich nicht nur einfach auf seine Brust eintätowiert – sondern per Branding in seine Haut eingebrannt. "Ich glaube, er meinte einfach: 'Ich will etwas, das da ist und das ich nicht entfernen kann, wie meine Tattoos'", erklärte Kim dazu. Er habe sie auf sich verewigt haben wollen "wie eine Narbe", ohne die Chance auf Laserentfernung.

Instagram / kimkardashian Pete Davidson und Kim Kardashian im Juni 2022

Getty Images Pete Davidson und Kim Kardashian bei der Met Gala im Mai 2022

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Pete Davidson

