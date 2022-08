Sarah Harrison erzählt ehrlich: So wild war Kylas Taufe

Sarah Harrison (31) gibt Einblicke in die Tauffeier ihrer Tochter Kyla (2). Im Netz begeistert die zweifache Mama regelmäßig mehrere Millionen Abonnenten mit Einblicken in ihren Alltag. Ende Juli feierten die YouTuberin und ihr Mann Dominic Harrison (31) dann schon den zweiten Geburtstag ihres jüngsten Sprösslings. Nur wenige Tage danach stand auch gleich der nächste große Tag für die kleine Maus an, denn Kyla wurde getauft. Nun verriet Sarah, dass es in der Kirche teilweise ganz schön turbulent zuging.

In ihrer Instagram-Story veranstaltete die Influencerin ein kleines Q&A mit Fokus auf Kylas großem Tag, um bestmöglich auf die Fragen der Fans eingehen zu können. Ein Nutzer wollte beispielsweise wissen, wieso Sarah die Taufe in dem entsprechenden YouTube-Video als anstrengend bezeichnete. "Ein zweijähriges Kind ist natürlich sehr lebhaft. Da gehört dann auch ein Schreien dazu, ein Weinen dazu, ein Lachen dazu", erzählte die 31-Jährige. Kyla falle es zudem schwer, 40 Minuten lang ruhig sitzen zu bleiben. Aus diesem Grund habe sie den Gottesdienst als "unterhaltsam [und] anstrengend" empfunden. "War also etwas wild in der Kirche", scherzte Sarah anschließend.

Außerdem verriet die Ex-Promi Big Brother-Teilnehmerin, wie viele Gäste zu der Taufe geladen waren. "Ihr wisst ja, wir haben eine relativ große Familie", berichtete Sarah. Bei den Feierlichkeiten seien überwiegend Familienmitglieder, Taufpaten und eine Freundin da gewesen, dennoch hätten im Endeffekt circa 40 bis 45 Leute mit Kyla gefeiert.

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Dominic Harrison bei der Taufe ihrer Tochter Kyla

Instagram / dominic.harrison.official Sarah und Dominic Harrison mit ihren Töchtern Mia und Kyla

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison mit ihren Töchtern, ihrer Mutter und ihrer Oma, 2022

