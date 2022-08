Ganz verschmust: Kim Gloss teilt süßes Foto mit ihrem Baby

Kim Gloss (29) könnte im Moment wohl kaum glücklicher sein! Die einstige DSDS-Kandidatin und ihr Mann Alexander Beliaikin sind vor wenigen Wochen Eltern geworden: Das Paar durfte Ende Juli sein Baby – eine kleine Tochter – auf der Welt begrüßen. Zwar verriet die ehemalige Dschungelcamp-Bewohnerin bislang noch nicht, wie die Kleine heißt – trotzdem gewährt sie ihrer Community immer wieder Einblicke in ihren Alltag als Mama. Jetzt veröffentlichte Kim ein neues Foto von sich und ihrem Baby!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte Kim jetzt diesen niedlichen Schnappschuss, auf dem sie gemeinsam mit ihrer Tochter kuschelt: Auf dem Pic liegt die Kleine total entspannt auf der Brust der 29-Jährigen – und dabei lächelt die stolze Mama sichtlich zufrieden. "Bedingungslose Liebe", betitelte die Influencerin das Posting kurz und knapp und fügte unter anderem ein weißes Herz-Emoji hinzu.

Bei diesem süßen Anblick waren Kims Fans total hin und weg – die Supporter hinterließen ihrem Idol zahlreiche Komplimente in der Kommentarspalte! "Das Bild strahlt so viel Liebe aus", "Wunderschön" oder auch "So niedlich", schwärmten beispielsweise drei Nutzer auf der Fotoplattform.

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss und Alexander Beliaikin im Februar 2022

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss im Juli 2022 in Berlin

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss und ihre kleine Tochter

