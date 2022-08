Mit Bibis YouTube-Kollege: Julian Claßen hat ein Doppeldate!

Julian Claßen (29) und Tanja Makarić (25) lassen es sich gut gehen! Nach ihrem Paar-Outing mit dem ersten Foto der beiden vor wenigen Tagen zeigen die beiden sich jetzt ganz offen zusammen im Netz – und wenn man nach den glücklichen Aufnahmen geht, hat der YouTuber das Ehe-Aus von Langzeit-Partnerin Bibi auch schon super überwunden! Aktuell urlauben die Frischverliebten in Dubai. Dort trafen sie sich jetzt mit Bibis YouTube-Kollegen: Julian und Tanja verbrachten einen Abend mit Simon Desue (30) und dessen Freundin Enisa Bukvic.

In ihren Instagram-Storys nahmen die vier ihre Community während des Doppeldates in der Wüstenmetropole mit: Die Netz-Bekanntheiten spielten zum Beispiel Topgolf oder warfen in der Spielhalle Basketbälle um die Wette. Während die Frauen beim Golfen nicht unbedingt den Bahnrekord knackten, zog Julian mit seinen Schlägen alle davon und zeigte stolz seinen Vorsprung auf die anderen. Dass er so gut ist, ist aber auch kein Wunder – schließlich waren Bibi und er leidenschaftliche Golfer und immer wieder zusammen beim Topgolf. Bei ihrem gemeinsamen Ferienhaus in Spanien ließen sie sich sogar ihren eigenen kleinen Golfplatz anlegen.

Sowieso lebt der Influencer mit Tanja gerade ziemlich sein Leben mit Bibi nach: Die beiden waren nicht nur auch sehr oft gemeinsam in Dubai, Julian lud sogar Knutschfotos mit seiner Neuen vor derselben Kulisse hoch, vor der er damals schon mit der Mutter seiner zwei Kinder posierte. Tanja zeigte später am Abend, wie sie in ein Hotelzimmer mit einem Handtuch-Schwan zurückkehrte und freute sich riesig darüber – einst hatte das Ex-Paar damit posiert.

Instagram / enisa.bukvic Model Enisa Bukvic und Simon Desue

Instagram / julienco_ Julian Claßen beim Golfen im Juli 2022

Instagram / enisa.bukvic Tanja Makarić und Enisa Bukvic, YouTuber-Freundinnen

