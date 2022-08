"Grease"-Co-Star John Travolta trauert um Olivia Newton-John

Er kann diese schreckliche Nachricht nicht fassen! Vor wenigen Minuten wurde bekannt, dass die Sängerin Olivia Newton-John (73) friedlich im Beisein ihrer Familie auf ihrer Ranch in Südkaliforniern verstorben ist. Neben der Familie, etlichen Fans und Freunden trauert vor allem einer – ihr Co-Star John Travolta (68), mit dem sie 1978 in Grease ihren Durchbruch gefeiert hat. In einem emotionalen Post verabschiedet sich John nun von Olivia!

Via Instagram widmet der 68-Jährige der Schauspielerin rührende Worte. Seine Trauer können Fans dabei regelrecht spüren. "Meine liebste Olivia, du hast unser aller Leben so viel besser gemacht. Dein Einfluss war unglaublich. Ich liebe dich so sehr. Wir werden dich auf dem Weg sehen und wir werden alle wieder zusammen sein. Du gehörst vom ersten Moment an und für immer zu mir! Dein Danny, dein John", schreibt er emotional zu einem Bild der verstorbenen Sängerin.

Nicht nur John wird die Musikerin schmerzlich vermissen – auch ihre Fans sind in großer Trauer. "Ich bin so traurig und es tut mir so leid. Was für ein großes Vermächtnis sie hinterlässt. Mein Beileid", "Eine meiner absoluten Lieblingsfiguren, es tut mir so leid, das zu hören. Mein Beileid an ihre Familie" oder "Ich bin so schockiert! Ich sende Gebete an ihre Familie und Freunde", schreiben unter anderem drei Fans auf Instagram.

MEGA Olivia Newton-John und John Travolta beim "Meet 'n' Grease"-Event

United Archives GmbH/ Action Press Olivia Newton-John und John Travolta in "Grease"

Instagram / therealonj Olivia Newton-John und John Travolta im Dezember 2019

