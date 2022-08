Hochschwangere Kelly Osbourne ist mit ihren Eltern unterwegs

Sie lässt sich mal wieder in der Öffentlichkeit blicken! Vor wenigen Monaten überraschte Kelly Osbourne (37) ihre Community mit einer zuckersüßen Nachricht: Sie ist zum ersten Mal schwanger. Seitdem ist es aber etwas ruhiger um die werdende Mama geworden – so gut wie gar keine Details sind über ihr Babyglück bekannt. Doch nun gab die Sängerin mal wieder ein Lebenszeichen von sich: Zusammen mit ihren Eltern Ozzy (73) und Sharon Osbourne (69) zeigte sich Kelly in der Öffentlichkeit!

Paparazzi erwischten die Familie Osbourne vor wenigen Tagen vor einem Hotel in London. Auf den Bildern, die Daily Mail vorliegen, können Fans nur einen kurzen Blick auf die werdende Mama erhaschen. Genau wie ihre Eltern hatte es die 37-Jährige besonders eilig, ins Hotel zu kommen. Zu einem schwarzen Jogger kombinierte die Schwangere eine lässige Jeansjacke und bequeme Turnschuhe. Ihren immer größer werdenden Babybauch kaschierte sie dabei gekonnt.

Auch wenn nicht viel über Kellys kleines Wunder bekannt ist – dass sie zum ersten Mal Mutter wird, stimmt sie überglücklich. Aber auch ihr Vater kann es kaum erwarten, bald Opa zu sein. In einem seltenen Interview mit Entertainment Tonight hatte er erst kürzlich in den höchsten Tönen von seiner Tochter geschwärmt. "Kelly ist groß und sie ist wunderschön und ich liebe es", hatte die Metal-Legende verraten und gescherzt: "Das Erste, was ich kaufen werde, ist ein Mikrofon!"

MEGA Kelly Osbourne im Mai 2022 in Los Angeles

Getty Images Ozzy und Kelly Osbourne bei den Grammys, Januar 2020

Instagram / kellyosbourne Kelly Osbourne im Januar 2021

