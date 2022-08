Zwei Tage vor Tod teilte Olivia Newton-John Bild mit Ehemann

Olivia Newton-John (73) konnte immer auf Unterstützung bauen. Die Schauspielerin kämpfte jahrelang gegen ihren Brustkrebs an: Im Jahr 2017 kehrte er zurück und befand sich zuletzt im Endstadium. Im Alter von 73 Jahren ist der Grease-Star nun friedlich im Kreise ihrer Liebsten verstorben. Für ihre Fans ein großer Schock: Denn erst vor zwei Tagen postete Olivia noch ein rührendes Bild.

Auf ihrem Instagram-Account teilte die vierfache Grammy-Gewinnerin kurz vor ihrem Tod einen niedlichen Schnappschuss mit ihrem Ehemann John Easterling. Darauf hält der Geschäftsmann seine Frau liebevoll im Arm, während sie zufrieden lächelt. Das sei wohl ein älteres Bild gewesen, wie Olivia durch ein Hashtag bestätigte. Den Post versah sie als Zeichen ihrer Liebe noch mit einem roten Herz-Emoji.

Ihr Liebster stärkte Olivia während ihrer schweren Krankheit stets den Rücken. Gegen die starken Schmerzen half ihr zuletzt vor allem Cannabis – was ihr Mann für sie herstellte! "Mein Mann baut es für mich an. Ich fühle mich wunderbar!", verriet sie vergangenes Jahr gegenüber "The One Show".

Anzeige

Getty Images Olivia Newton-John, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images John Easterling und Olivia Newton-John

Anzeige

Getty Images Olivia Newton-John, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de