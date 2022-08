Diese Stars trauern um die Sängerin Olivia Newton-John (†73)

Der Tod von Olivia Newton-John erschüttert viele. Die Grease-Darstellerin kämpfte 30 Jahre lang gegen Brustkrebs an. Doch leider musste ihr Ehemann John Easterling am vergangenen Montag verkünden, dass die Schauspielerin der Krankheit erlag und im Alter von 73 Jahren verstorben ist. Das löste nicht nur bei der Familie große Trauer aus, sondern auch bei ihren Fans und Kollegen. So trauerten nun auch einige Stars um Olivia.

Der Sänger Richard Marx (58), der mit der Verstorbenen einige Lieder zusammen aufgenommen hat, äußerte via Twitter seine Trauer: "Mein Herz ist gebrochen. Ruhe jetzt, liebe Freundin. Du warst so ein gütiger und liebevoller Mensch, wie es ihn nur geben kann. Ich werde dich jeden Tag vermissen." Auch die Popsängerin Kylie Minogue (54) erlitt durch Olivias Tod einen Verlust. "Seit ich zehn Jahre alt war, habe ich Olivia Newton-John geliebt und zu ihr aufgesehen. Und das wird auch immer so bleiben", schrieb die 54-Jährige zu einem Bild von sich und der Schauspielerin auf Instagram und fügte noch hinzu: "Sie war und wird immer eine Inspiration für mich sein, auf so viele, viele Arten." Darüber hinaus gab die Schauspielerin Kate Hudson (43) ihre Trauer kund, indem sie ein Video teilte, in dem sie für ihre kleine Tochter Olivias Lied "I Honestly Love You" sang. Den Clip kommentierte Kate wie folgt: "Es gibt eine Handvoll Menschen in meinem Leben, die mich dazu inspiriert haben, mich in meinem Schlafzimmer einzuschließen und aus voller Kehle vor dem Spiegel zu singen [...]. Sie war eine Inspiration für mich."

Zuvor hatte sich bereits John Travolta (68) zu Wort gemeldet. Der Schauspieler stand mit Olivia für den Musical-Film "Grease" vor der Kamera. Ihr Tod hat den US-Amerikaner sehr mitgenommen, was er mit einem Bild auf Instagram und einigen Worten verdeutlichte: "Meine liebste Olivia, du hast unser aller Leben so sehr verbessert. Dein Einfluss war unglaublich. Ich liebe dich so sehr. Unsere Wege werden sich wieder kreuzen und wir werden alle wieder zusammen sein. Du gehörst vom ersten Moment an und für immer zu mir! Dein Danny, dein John!"

ActionPress / BERLINER STUDIOS LLC Olivia Newton-John und Richard Marx im Jahr 2004

ActionPress / AUSSIE Kylie Minogue und Olivia Newton-John

Action Press / United Archives GmbH John Travolta und Olivia Newton-John 1983

