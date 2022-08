Weg von der Schauspielerei? Selena Gomez verrät Zukunftsplan

Will Selena Gomez (30) die Schauspielerei etwa bald aufgeben? Zurzeit begeisterte die Brünette an der Seite von Steve Martin (76) und Martin Short (72) in der Krimiserie "Only Murders in the Building", in der sie gemeinsam mit Cara Delevingne (29) einige romantische Szenen spielte. Auch als Sängerin schaffte sie immer wieder den Sprung in die Charts. Allerdings hat Selena jetzt zugegeben, dass sie ihre Zukunft weder vor der Kamera noch auf der Bühne sieht – vielmehr wünscht sie sich eine eigene Familie!

"Ich hoffe, einmal zu heiraten und Mutter zu werden", verriet die 30-Jährige in der Sendung "Giving Back Generation". Der Wunsch nach einer Familie käme für Selena vor allem daher, dass sie hofft, den Großteil ihres Lebens mit Nächstenliebe füllen zu können, bevor sie die Welt einmal verlässt. Eine Kombination aus dem Beruf als Schauspielerin und einem Leben als Mutter sieht Selena wohl eher nicht: "Wahrscheinlich werde ich all das hier irgendwann mal satthaben", vermutete sie.

Privat läuft es für den ehemaligen Disney-Star derzeit offenbar ganz gut. Zuletzt wurde sie im Urlaub in Italien vertraut mit einem dunkelhaarigen Mann gesichtet, der sich als der italienische Filmproduzent Andrea Iervolino entpuppte. Ob Andrea der neue Mann an Selenas Seite ist, ist zwar nicht bestätigt, aber zumindest scheint sie sich bei ihm wohlzufühlen.

Getty Images Steve Martin, Selena Gomez und Martin Short

Instagram / selenagomez Selena Gomez im Dezember 2021

Instagram / selenagomez Sängerin und Schauspielerin Selena Gomez

