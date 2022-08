So schön setzt Heather Rae Young ihren Babybauch in Szene!

Heather Rae Young (34) strahlt während ihrer Schwangerschaft! Ihren Fans ist die Blondine vor allem aus der Reality-Serie Selling Sunset bekannt. Als Immobilienmaklerin lässt sie dort ihren Alltag begleiten – und in dieser Glamourwelt wird es niemals langweilig. Auch jetzt erlebt Heather eine aufreibende Zeit, denn sie und ihr Mann Tarek El Moussa (40) erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Ihren Followern präsentierte Heather sich jetzt in einem besonderen Schwangerschafts-Outfit, um ihren Babybauch gekonnt in Szene zu setzten.

"Ich kann immer noch nicht glauben, dass das wirklich passiert", schrieb die 34-Jährige auf Instagram. "Ich fühle den Schwangerschafts-Glow und genieße jeden Moment!" Dazu postete sie zwei Bilder mit ihrem Tarek. Während sie auf dem einen Foto gemeinsam in die Kamera strahlen, albert Tarek auf dem zweiten mit seiner Liebsten herum. Dabei trägt Heather einen engen grauen Einteiler, kombiniert mit einem weißen Blazer und silbernen Metallic-Sneakern. Tareks schlichtes Outfit aus weißem T-Shirt und schwarzer Hose rundet das Pärchenbild ab.

Erst vor wenigen Wochen enthüllten Tarek und Heather auf einer großen Babyparty, dass sie einen Jungen bekommen und die beiden können die Geburt kaum erwarten. Damit ihr Baby auch gesund zur Welt kommt, möchte Heather ihre Prioritäten jetzt auch ein wenig ändern und etwas mehr Ruhe in ihr Leben einkehren lassen.

Instagram / heatherraeyoung Heather Rae Young und ihr Mann Tarek El Moussa im August 2022

Instagram / heatherraeyoung Heather Rae Young, "Selling Sunset"-Star

Instagram / heatherraeyoung Heather Rae Young und Tarek El Moussa während ihrer Babyparty

