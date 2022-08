"Das große Promi-Büßen"-Finale: Wer gewinnt die 50.000 Euro?

Dieses Finale hat es in sich! In den vergangenen Wochen stellten sich elf Stars bei Das große Promi-Büßen körperlichen und persönlichen Herausforderungen. In der letzten Folge geht es vor allem darum, wer ins Finale zieht und letztendlich die 50.000 Euro gewinnt. Kurz vor der Ziellinie mussten neben Elena Miras (30) und Calvin Kleinen (30) nun auch Simex und Ennesto Monté (47) das Camp verlassen. Doch wer hat letztendlich gewonnen?

In einem spannenden Finale müssen sich die verbliebenen Promis Carina Spack (26), Daniele Negroni (27) und Daniel Köllerer (38) entscheiden: Bestreiten sie die letzte Challenge als Team und teilen die Siegprämie oder treten sie als Konkurrenten gegeneinander an? Die Entscheidung fällt den drei ziemlich leicht – sie wollen gemeinsam den Gewinn nach Hause bringen. Insgesamt 12 Minuten haben sie nun Zeit, um einen Goldbarren aus einem Sandberg heraus zu buddeln. Doch schaffen sie es?

Tatsächlich! In einem packenden Endspurt stößt Daniele auf den Gewinn und hält den Goldbarren überglücklich in der Hand. Damit haben der Ex-DSDS-Star, Carina und Daniel jeweils 16.000 Euro gewonnen. "Dann haue ich mit dieser Schaufel gegen irgendwas und dann war er auf einmal da", ist der 27-Jährige überglücklich.

Anzeige

ProSieben / Nikola Milatovic Die Kandidaten von "Das große Promi-Büßen"

Anzeige

ProSieben / Nikola Milatovic Daniele Negroni bei "Das große Promi-Büßen"

Anzeige

ProSieben Daniel Köllerer bei "Das große Promi-Büßen"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de