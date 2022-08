Diese Beauty-Eingriffe ließ Lisa Straube über sich ergehen

Sie steht zu ihren Eingriffen! Seit ihrer klitzekleinen Liaison mit Kicker Mats Hummels (33) steht Lisa Marie Straube im Fokus der Öffentlichkeit. Mittlerweile hat sich die Tischtennisspielerin auch eine beachtliche Fanbase im Netz aufgebaut, die nur allzu interessiert an ihrem Leben ist. Kein Wunder, dass sich Lisa da auch öfter die Fragen ihrer Community stellen muss. So bezieht die brünette Beauty nun Stellung zum Thema Schönheitsoperationen!

Ein wissbegieriger Instagram-User will von der 21-Jährigen nämlich wissen, wie sie Beauty-OPs gegenübersteht. "Ich finde daran absolut gar nichts verwerflich oder schlimm", stellt Lisa klar. Doch was hat die Sportlerin an sich machen lassen? "Ich persönlich habe nur meine obere Lippe ausgleichen lassen, da sie ziemlich unsymmetrisch war – und meine Tränenrinnen leicht unterspritzen lassen", schreibt sie im Netz weiter. Weitere Eingriffe habe sie angeblich nicht machen lassen...

Im Oktober vergangenen Jahres nahm Lisa ihre Fans zu einigen Beauty-Behandlungen mit – damals ließ sie aber noch etwas anderes – neben ihren Lippen und Tränenrinnen – machen. "Ich habe heute meine allererste Behandlung und möchte meine Lippen minimal ausgleichen und meine Augenbrauen etwas anheben lassen", erklärte sie vor einigen Monaten im Netz.

Anzeige

Instagram/lisa.straube Lisa Marie Straube im Mai 2022

Anzeige

Instagram / lisa.straube Lisa Straube, Influencerin

Anzeige

Instagram / lisa.straube Lisa Marie Straube, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de