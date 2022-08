Michèle de Roos zieht aus: Ist mit Niko endgültig Schluss?

Die Liebe eines weiteren Bachelor-Traumpaares liegt in Trümmern! Niko Griesert (31) und Michèle de Roos fanden 2021 in der Kuppelshow zueinander – nach einem anfänglichen Liebeswirrwarr gaben sie ihrer Beziehung eine Chance. Alles schien prächtig zu laufen zwischen dem einstigen Rosenkavalier und seiner Auserwählten. Die Beauty zog sogar bei ihrem Freund ein. Auf Events zeigten sich die beiden zudem stets turtelnd und total verliebt. In den vergangenen Wochen brodelte jedoch die Gerüchteküche um eine mögliche Liebeskrise. Es folgten kryptische Zeilen und ihr Auszug aus dem gemeinsamen Heim. Ist es zwischen Niko und Michèle nun endgültig vorbei?

