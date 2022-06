Wollte Shakira (45) ihre Beziehung auf keinen Fall aufgeben? Nach elf Jahren und zwei gemeinsamen Kindern bestätigte die Sängerin vor wenigen Tagen: Sie und Gerard Piqué (35) gehen von nun an getrennte Wege. Angeblich war die Untreue des Profifußballers der Grund für das Liebes-Aus. Für ihre beiden Söhne ziehen sie aber dennoch an einem Strang. Nun heißt es sogar: Shakira hatte mehrmals versucht, die Beziehung mit Gerard zu kitten!

Wie 20minutos berichtet, soll die Liebe schon eine Weile auf der Kippe gestanden haben. Die Entscheidung, sich endgültig zu trennen, sei der letzte Ausweg gewesen. Zweimal soll Shakira versucht haben, die Beziehung zu retten, ehe das finale Trennungsstatement kam. Außerdem berichtete die Journalistin Lorena Vazquez gegenüber Ya es Mediodia: "Piqué wollte sich schon seit einiger Zeit trennen, aber Shakira nicht."

Von ihrem privaten Drama scheint sich die Musikerin aber nichts anmerken lassen zu wollen. Im Netz zeigte sich Shakira nach der Trennung bereits wieder bestens gelaunt. Via Instagram teilte sie ein Video, in dem sie mit Nick Jonas (29) und Liza Koshy am Set der Show "Dancing With Myself" Grimassen schnitt.

Instagram / shakira Shakira, Gerard Piqué und ihre Söhne Sasha und Milan im Dezember 2018

Getty Images Shakira und Gerard Piqué im Mai 2014

Getty Images Shakira, Sängerin

