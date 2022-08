Ehekrise: "Love Island"-Yasin und Samira sprachen nicht mehr

Yasin Cilingir (31) verrät Details zu seiner Ehekrise. Im Februar 2021 heiratete der ehemalige Love Island-Kandidat seine Partnerin Samira. Im selben Jahr nahmen die beiden an der Sendung Das Sommerhaus der Stars teil. Danach schlitterten sie jedoch in eine große Beziehungskrise. Yasin und Samira suchten sogar einen Ehetherapeuten auf. Jetzt verriet der 31-Jährige, wie schlimm es um ihre Beziehung wirklich stand.

"Wir haben eine schwierige Zeit durchgemacht mit unserer Ehe, konnten nicht mal mehr miteinander kommunizieren", verriet Yasin auf Instagram. Doch das Paar sei fest entschlossen gewesen, dass es seine Liebe nicht so leicht aufgeben werde. Jetzt gehe es den Eltern eines Sohnes schon viel besser. "Wir sind froh und glücklich, wie es nach der Eheberatung aufwärtsgegangen ist", meinte der Reality-TV-Star.

Was Yasin an Samira so liebt, ist auch, dass sie ihm ihn schwierigen Zeiten zur Seite steht. Kürzlich verstarb nämlich sein Schwager in der Türkei. Offenbar ist er an zu viel Stress gestorben, erklärte Yasin auf Instagram. Seine Follower baten den Influencer daraufhin darum, auf sich acht zu geben und sich nicht zu viel zuzumuten. "Ich bin dankbar, eine tolle Frau an meiner Seite zu haben, die mich vor so einer Situation auch mal stoppt", erklärte Yasin.

Yasin, Reality-TV-Teilnehmer

Samira und Yasin Cilingir, "Love Island"-Traumpaar

Yasin, Reality-TV-Teilnehmer

