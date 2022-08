Britney Spears macht ihrem Mann niedliche Liebeserklärung

Britney Spears (40) richtet rührende Worte an ihren Liebsten! Im Leben der Sängerin ist aktuell eine Menge los: Nach ihrer Fehlgeburt und dem Überfall ihres Ex Jason Allen Alexander auf ihre Hochzeit muss die "Gimme More"-Interpretin aktuell auch die schweren Vorwürfe ihres anderen Ex-Mannes Kevin Federline (44) über sich ergehen lassen. Der behauptete nämlich, dass sie eine schlechte Mutter sei. In dieser Zeit stärkt ihr vor allem Sam Asghari (28) den Rücken. Im Netz machte Britney ihrem frischangetrauten Gatten deshalb nun eine süße Liebeserklärung!

Via Instagram teilte Britney am Sonntag einen Beitrag, in dem sie ihre Gefühle für ihren Ehemann ausdrückte. "Er ist die Liebe meines Lebens. Er ist der ehrlichste, bescheidenste und aufrichtigste Mann, den ich je getroffen habe. Ich bin so stolz, dass du liebst, was du tust", schwärmte die 40-Jährige und fügte hinzu, dass sie dankbar dafür sei, ein Teil seines Lebens zu sein. Dazu teilte sie ein Selfie des Hotties.

Nachdem Britney in der vergangenen Woche als schlechte Mutter dargestellt wurde, stand Sam öffentlich für seine Frau ein. "Ich hoffe, dass sie so auch mit meinen zukünftigen Kindern umgeht, wenn sie sich aufspielen", kommentierte er unter anderem unter Videosequenzen, in denen Britney vor vielen Jahren mit ihren heranwachsenden Söhnen stritt. Diese hatte Kevin ins Netz gestellt, um zu beweisen, dass die Zweifachmutter kein gutes Verhältnis zu ihren Kindern habe.

