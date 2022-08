Nach 13 Jahren: Yvonne de Bark wieder zurück bei "Unter uns"

Tolle Neuigkeiten für alle Unter uns-Fans. 2006 war Yvonne de Bark (50) zum ersten Mal in der Rolle der Dr. Pia Lassner in der beliebten Vorabendserie zu sehen. Doch drei Jahre später kehrte die Schauspielerin der Schillerallee den Rücken. 2013 durften sich die Fans des Serienstars dann über ein kurzes Comeback freuen. Rund neun Jahre später gibt es erneut ein Wiedersehen: Yvonne stand wieder für einen Gastauftritt bei "Unter uns" vor der Kamera.

"Es fühlt sich an, als wäre ich niemals weg gewesen und doch sind einige Gesichter neu. Ich erinnerte mich an viele wundervolle Momente", erzählte die 50-Jährige über ihre Rückkehr ans Set im Interview mit Picture Puzzle Medien. Besonders habe sich die zweifache Mutter darüber gefreut, Patrick Müller (34), der in der Serie ihren Sohn Tobias spielt, wiederzusehen. "Patrick und ich hatten damals eine tolle und aufregende Zeit und nun ist er privat selber Vater und auch in der Rolle als Tobias so sehr gewachsen, dass mein Mutterherz platzt vor Stolz. Er ist irgendwie mein Junge, das kann ich nicht anders sagen", plauderte Yvonne aus.

Wieder vor der Kamera zu stehen, sei für die Autorin sehr aufregend gewesen. "Ich habe lange nicht mehr gespielt, sondern als Coach viele Jahre anderen geholfen, einen souveränen Auftritt bei Vorträgen und Präsentationen hinzulegen. Als ich selber dann die erste Szene hatte, merkte ich plötzlich, wie mein Herz laut pochte. Fast so, als hätte ich noch nie vor der Kamera gestanden", erinnerte sich Yvonne.

RTL / Kai Schulz Vivien (Sharon Berlinghoff), Tobias (Patrick Müller) und Pia (Yvonne de Bark) bei "Unter Uns"

Christoph Hardt / Future Image Yvonne de Bark bei der Lambertz Monday Night 2020

Getty Images Yvonne de Bark im August 2015

