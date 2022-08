Reise nach England: Besuchen Harry und Meghan die Queen ?

Wird es ein Wiedersehen mit der Queen (96) geben? Erst vor wenigen Monaten reisten Prinz Harry (37) und seine Frau Meghan (41) gemeinsam mit ihren beiden Kindern Archie (3) und Lilibet (1) nach England, um das 70-jährige Thronjubiläum der Queen zu feiern. An dem Wochenende kam es auch zu einem Treffen zwischen der Monarchin und ihrem Enkel sowie dessen Familie. Doch dieses dauerte nur 15 Minuten. Nun reisen Harry und Meghan erneut nach England – steht auch ein Besuch bei der Queen auf dem Plan?

Wie The Sun berichtete, werde das Paar in wenigen Wochen seine Reise antreten. Laut einem Sprecher des 37-Jährigen und seiner Gattin sei der Besuch geplant worden, um Charity-Organisationen zu besuchen, die ihnen am Herzen liegen. Ob ihr Nachwuchs ebenfalls dabei sein wird, ist bisher jedoch nicht bekannt. Ebenso ungewiss sei es, ob Harry und Meghan der 96-Jährigen während ihrer Reise einen Besuch abstatten werden.

Erst vor wenigen Wochen hatten Insider behauptet, dass das Paar die Möglichkeit gehabt hätte, gemeinsam mit der Queen auf Schloss Balmoral ein paar Tage zu verbringen. Doch nur kurz darauf dementierten Informanten gegenüber Page Six die Gerüchte. Der Prinz und seine Familie hätten keine Einladung von der Monarchin bekommen.

Getty Images Queen Elizabeth II., Prinz Harry und Herzogin Meghan bei der Hochzeit von Prinzessin Eugenie

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry beim Thronjubiläum der Queen

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry

