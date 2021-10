Der dunkle Lord ist wieder zurück! Hayden Christensen (40) wurde in der Rolle des Anakin Skywalker alias Darth Vader im Star Wars-Franchise weltberühmt. Der kanadische Schauspieler verkörperte in der zweiten und dritten Episode der Prequel-Trilogie den Jedi, der später zu einem der wohl bekanntesten Schurken der Filmgeschichte werden sollte. Jetzt schlüpft Hayden für die brandneue TV-Serie "Ahsoka" erneut in seine Kultrolle.

Schon im vergangenen Jahr sorgte der Schauspieler für eine riesige Überraschung, als bekannt wurde, dass er Teil der neuen "Star Wars"-Serie "Obi-Wan Kenobi" sein wird. Jetzt bestätigten gleich mehrere Insider gegenüber The Hollywood Reporter, dass der Kanadier auch für die neue Disney+-Produktion "Ahsoka" wieder zu seinem altbewährten Darth-Vader-Kostüm greifen wird. Wie genau die Serie Haydens Kultrolle integrieren wird, ist bisher noch nicht bekannt – immerhin spielt die Story genauso wie die von "The Mandalorian" fünf Jahre nach den Geschehnissen aus "Die Rückkehr der Jedi-Ritter" und demnach auch nach Darth Vaders Tod.

Der Dreh zur neuen "Star Wars"-Spin-off-Serie soll bereits Anfang 2022 starten – Disney selbst äußerte sich bisher noch nicht dazu. Als Produzenten sollen Gerüchten zufolge Dave Filoni und Jon Favreau (54) mit an Bord sein, die bereits zusammen am Vorgänger "The Mandalorian" gearbeitet haben.

Getty Images Hayden Christensen im Disneyland, 2019

ActionPress/United Archives GmbH Hayden Christensen als Anakin Skywalker in "Star Wars III – Die Rache der Sith"

Getty Images "Star Wars"-Darsteller Hayden Christensen, 2017

