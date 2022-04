Es wird ein Fest für alle Fans des Star Wars-Franchise! Am 25. Mai erscheint die neue Disney Plus-Produktion "Obi-Wan Kenobi", die sich um den gleichnamigen beliebten Charakter dreht. Zuschauerliebling Ewan McGregor (51) schlüpft wieder in die ikonische Rolle des Jedi-Meisters. Auch Hayden Christensen (40) wird in der Miniserie zurückkehren, die zehn Jahre nach den Ereignissen von "Star Wars: Episode III – Die Rache der Sith" spielt. In einem Interview verrät der Darsteller von Anakin Skywalker aka Darth Vader, wie er den "Obi-Wan Kenobi"-Dreh erlebt hat...

"Es war vor allem aufregend, weil ich so viel Zeit mit dieser Figur verbracht hatte und das Gefühl hatte, sie zu kennen – die Rückkehr zu ihr fühlte sich in vielerlei Hinsicht sehr natürlich an", betonte er gegenüber Entertainment Weekly. "Und ich war wirklich begeistert, Darth Vader an diesem Punkt der Zeitlinie zu spielen, weil es sich wie eine natürliche Fortsetzung der Reise mit der Figur anfühlte." Das sei sehr bedeutsam für Hayden gewesen.

Was Hayden ebenfalls begeistert hat? Wieder mit seinem alten Freund und Kollegen Ewan vor der Kamera zu stehen! "Ich liebe ihn so sehr und wir haben eine ganz besondere Verbindung, weil wir zwei der ersten drei Filme zusammen gemacht haben", schwärmte der 51-Jährige. "Es war, als wäre keine Zeit vergangen."

Getty Images Hayden Christensen im Disneyland, 2019

United Archives GmbH / ActionPress Ewan McGregor und Hayden Christensen in "Star Wars: Die Rache der Sith"

Disney Content Poster zu der Disney-Plus-Serie "Obi-Wan Kenobi"

