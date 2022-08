Anne Heches Crash: Fotos von zerstörtem Haus veröffentlicht

Es sind schockierende Aufnahmen von Anne Heches (✝53) Unfall. Die Emmy-Preisträgerin landete am 5. August mit Vollgas in einer Hauswand. Der Wagen der Schauspielerin ging umgehend in Flammen auf, Zeugen versuchten Anne aus dem brennenden Auto zu retten. Vergangenen Freitag erlag die zweifache Mutter ihren schweren Verletzungen und wurde für hirntot erklärt. Jetzt wurden Bilder von Annes Crash veröffentlicht – so schlimm sieht es am Tatort aus!

Fox News liegen Videos vor, auf denen verheerende Schäden an dem Haus zu erkennen sind. Der Clip zeigt Lynne Mishele, die Besitzerin, wie sie in dem Trümmerhaufen nach wertvollen und persönlichen Gegenständen sucht. Ein Feuerwehrmann misst die Entfernung von der Eintrittsstelle des Fahrzeugs und der Rückwand und erklärt, wo sich das Auto befand.

Lynne meldete sich vergangene Woche auf ihrem Instagram-Profil zu Wort. "Ich erhole mich immer noch und versuche, herauszufinden, wie es weitergeht", erklärte sie ihrer Community. Sie bedankte sich für die Anteilnahme und Unterstützung: "Es war offensichtlich die verrückteste, traumatischste Zeit... Irgendwann werde ich versuchen, mich bei allen zu melden und alle Kommentare zu lesen."

