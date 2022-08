Todestag: Anna Maria und Katharina Damm erinnern an Vater

Anna Maria (26) und Katharina Damm gedenken ihres Vaters. Vor einem Jahr mussten die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin und ihre Schwester einen schweren Verlust verkraften: Ihr Papa Klaus hatte den Kampf gegen den Krebs verloren. Dass ihr geliebtes Familienmitglied nicht mehr unter ihnen ist, ist für die YouTuberinnen auch heute noch schwer zu begreifen. Anlässlich seines ersten Todestags widmeten Anna Maria und Katharina ihm nun rührende Worte.

Auf Instagram veröffentlichte Anna Maria ein Video, in dem mehrere Aufnahmen mit ihrem Vater und ihrer Schwester zu sehen sind. "16. August. Papa, vor einem Jahr bist du von uns gegangen. Erinnerungen bleiben ewig erhalten", schrieb die Mutter einer Tochter dazu. In ihrer Story verriet sie außerdem, dass sie gemeinsam mit ihren Verwandten am Dienstag sein Grab besucht habe: "Meine Familie hat am Grab noch ein Gebet gesprochen."

Katharina teilte darüber hinaus ein Foto von Klaus' Grabstein und betonte: "Wir vermissen dich." Auch ihr habe der gemeinsame Besuch seiner letzten Ruhestätte sehr viel bedeutet. "Schön war es", fasste die Social-Media-Influencerin zusammen.

Anna Maria und Katharina Damm zu Halloween im Oktober 2021

Anna Maria Damm mit ihrem Vater im Juni 2021

Katharina und Anna Maria Damm

