"Wunderbare Atmosphäre": Peter Maffay feiert "The Voice"!

Das denkt Peter Maffay (72) wirklich über seinen neuen Job! Heute Abend geht es endlich wieder los: The Voice of Germany feiert den TV-Start der 12. Staffel – und das bedeutet, dass wieder einmal viele Nachwuchssänger an den Start gehen werden, um die Jury von sich zu überzeugen. Neben Stefanie Kloß (37), Mark Forster (39) und Rea Garvey (49) wird auch Musiklegende Peter Maffay in diesem Jahr erstmals als Coach auf einem der vier roten Drehstühle Platz nehmen. Doch wie denkt Peter eigentlich über die Castingshow?

In einer Pressekonferenz zu der beliebten Gesangsshow verriet Peter, dass er es nicht bereue, in der diesjährigen Staffel als Coach mit von der Partie zu sein – im Gegenteil! "Für mich war das eine wunderbare Erfahrung", erklärte er in dem Interview und machte deutlich, dass er sehr froh darüber sei, sich dafür entschlossen zu haben, ein Teil der Show zu sein – immerhin hätten ihn andere Formate ähnlicher Art nie so sehr angesprochen wie "The Voice".

Und das hat seine Gründe, wie Peter weiter ausplauderte! "Es gibt eine wunderbare [...] Atmosphäre, auf die ich selbst ehrlich gesagt nicht in diesem Umfang vorbereitet war. Das hat mich überrascht. Hohe Professionalität, eine mega Band, einen super Sound, ein wirklich schönes Miteinander", schwärmte der 72-Jährige über die Produktion und die Stimmung hinter den Kulissen. Werdet ihr euch die erste Folge heute Abend anschauen?

"The Voice of Germany" ab 18. August immer donnerstags auf ProSieben und ab 19. August immer freitags in SAT.1, jeweils um 20:15 Uhr.

ProSieben/SAT.1/André Kowalski Mark Forster, Rea Garvey, Stefanie Kloß und Peter Maffay, die "The Voice"-Coaches 2022

Getty Images Peter Maffay im Dezember 2020

SAT.1 / ProSieben // André Kowalski "The Voice of Germany" 2022

