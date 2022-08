Mit Margot Robbie: Ryan Gosling auch bei "Ocean's Eleven"?

Gibt es bald ein Wiedersehen von Margot Robbie (32) und Ryan Gosling (41)? Die Hollywoodstars drehen derzeit zusammen den neuen Barbie-Film. Margot verkörpert dabei die Kultpuppe und ihr Kollege schlüpft mit platinblond gefärbten Haaren in die Rolle des Ken. Während der Dreharbeiten wurden beide schon in besonders schrägen und knallig bunten Kostümen gesichtet. Eines von Margots nächsten Projekten ist ein Prequel zu Ocean's Eleven – und dafür soll sie Ryan jetzt auch an Bord geholt haben.

Es ist bereits offiziell, dass Margot in der Gangster-Komödie eine der Hauptrollen übernehmen wird. Viele Details zu dem neuen Film sind nicht bekannt, aber das Online-Magazin Puck News berichtete jetzt, dass Ryan wahrscheinlich ebenfalls mitspielen wird. Welche Rolle der "The Gray Man"-Star übernehme, sei zwar nicht klar, doch nach ihrem gemeinsamen Auftritt in der Barbie-Verfillmung scheint eine erneute Zusammenarbeit durchaus naheliegend. Die Fans müssen sich allerdings etwas gedulden, denn wann genau die Dreharbeiten beginnen sollen, wurde noch nicht bestätigt.

Der neue "Ocean's Eleven"-Film reiht sich in das gleichnamige Franchise mit George Clooney (61) und Matt Damon (51) ein. Die ursprüngliche Trilogie erschien zwischen den Jahren 2001 und 2007 und feierte große Erfolge. Bereits 2018 kam mit "Ocean's Eight" ein Ableger in die Kinos mit einer rein weiblichen Gangstergruppe rund um Sandra Bullock (58).

Anzeige

Getty Images Margot Robbie, Schauspielerin

Anzeige

Snorlax / MEGA Margot Robbie und Ryan Gosling im Juni 2022

Anzeige

Getty Images George Clooney im Madison Square Garden in New York, 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de