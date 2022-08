Neues Foto: Mette-Marit von Norwegen wird 49 Jahre alt

Mette-Marit (49) hat heute allen Grund zu feiern! Seit 2001 ist sie die Frau an der Seite des norwegischen Kronprinzen Haakon (49). Mit ihrem Ehemann hat sie gemeinsamen Nachwuchs: Tochter Ingrid Alexandra (18) und Sohnemann Sverre Magnus (16). Die ganze Familie konnte im vergangenen Mai nach zweijähriger Pause endlich wieder den Nationalfeiertag zelebrieren, was beim Volk für großes Entzücken sorgte. Jetzt können sich die Fans über einen neuen Schnappschuss der Royal Lady freuen – denn Mette-Marit wird heute 49 Jahre alt!

Anlässlich ihres Geburtstages widmete ihr nun das norwegische Königshaus auf dem offiziellen Instagram-Profil liebevolle Zeilen. "Hip Hurra! Herzlichen Glückwunsch an Kronprinzessin Mette-Marit, die heute 49 Jahre alt wird!", heißt es unter dem Beitrag. Auf dem Foto posiert die Prinzessin in einem orangefarbenen Kleid, während sie sich an einen Baum lehnt.

Bereits zum Geburtstag vor zwei Jahren erfreute das Königshaus via Instagram seine Follower mit Aufnahmen der mittlerweile 49-Jährigen. Die Bilder zeigten Mette-Marit gemeinsam mit ihren zwei Hunden Milly Kakao und Muffins Kråkebolle. Auf dem anderen Beitrag war die Blondine Arm in Arm mit ihrem Liebsten zu sehen.

Getty Images Prinzessin Mette-Marit und Kronprinz Haakon von Norwegen 2022

Getty Images Mette-Marit von Norwegen bei einem Museumsbesuch 2022

Instagram / detnorskekongehus Kronprinzessin Mette-Marit mit ihren Hunden Milly Kakao und Muffins Kråkebolle

