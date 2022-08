Yeliz Koc kriegt eigene Datingshow: So finden es die Fans!

Yeliz Koc (28) glaubt noch an die wahre Liebe! Deshalb sucht sie nach den Liebespleiten beim Bachelor und mit Johannes Haller (34) sowie Jimi Blue Ochsenknecht (30) jetzt bald wieder nach ihrem Mister Right: Im Winter läuft ihre eigene Datingshow "Make Love, Fake Love" auf RTL an. Dort muss sie herausfinden, welcher ihrer Kandidaten Single ist und es ernst mit ihr meint. Yeliz freut sich riesig darauf – bei den Fans sieht das aber etwas anders aus...

Eine aktuelle Promiflash-Umfrage [Stand: 19. August, 13:00 Uhr] zeigte die gemischten Gefühle der Leser über die Show: Von insgesamt 1.413 Teilnehmer sind nur 556 – also 39,3 Prozent – schon voller Vorfreude auf die Sendung und werden auf jeden Fall einschalten. 857 haben jedoch nicht vor, Yeliz bei ihrer Suche nach der großen Liebe zu begleiten. Das sind ganze 60,7 Prozent.

Viele glauben wohl einfach nicht an den Erfolg der Sendung, wie die Kommentare auf Instagram zeigen: "Da lässt sich doch kein normaler Mann drauf ein, außer er will nur etwas berühmt werden", stellte ein User klar. Yeliz' Promikollegen sehen das jedoch anders – so zeigten sich zum Beispiel Cecilia Asoro und Serkan Yavuz (29) voller Vorfreude auf die Show.

