Bereut "Hochzeit auf den ersten Blick"-Sam Schwangerschaft?

Wie geht Samantha mit ihrer aktuellen Situation um? Anfang Juli machte die ehemalige Hochzeit auf den ersten Blick-Teilnehmerin öffentlich, dass sie nicht mehr mit ihrem TV-Ehemann Serkan zusammen ist. Nur wenige Wochen später gab sie allerdings bekannt, dass sie wieder Mutter wird. Wer der Vater des Kindes ist, behielt die Niedersächsin für sich – momentan ist sie jedoch Single. Stimmt sie das während der zweiten Schwangerschaft manchmal traurig?

Zu einer Reihe von Babybauch-Fotos schrieb die Influencerin auf Instagram: "Es gibt so viele Dinge, die ich nicht verstehe – Worte, die mich verletzen, Entscheidungen, die getroffen werden, Momente, die ich nicht beeinflussen kann, Augenblicke, die mein Leben verändern. Aber egal, ob es ein guter oder ein schlechter Tag war. Er sollte so sein. Er sollte genauso verlaufen." Denn alles, was im Leben passiert, geschehe ihrer Meinung nach aus einem bestimmten Grund. "Natürlich hatte auch ich mal Zeiten, in denen ich darüber nachgedacht habe, ob es wohl besser wäre, jetzt nicht schwanger zu sein", führte sie weiter aus. Doch letztendlich sei sie unglaublich dankbar dafür, noch mal Mutter werden zu dürfen. Und auch ihr Sohn sollte genau jetzt großer Bruder werden.

Darüber hinaus appellierte Samantha an ihre Fans, positiv in die Zukunft zu blicken: "Suche nicht nach dem 'Was wäre wenn?', sondern nimm deine Zukunft dankbar an und versuche, jeden Augenblick zu genießen." Egal, wie schwer der Weg sei – alles, was einem zunächst Kraft raube, mache einen irgendwann stärker, ist sich die Steuerfachangestellte sicher.

Instagram / samantha_hadeb "Hochzeit auf den ersten Blick"-Samantha und ihr Sohn, Juli 2022

Instagram / samantha_hadeb Samantha, ehemalige "Hochzeit auf den ersten Blick"-Teilnehmerin

Instagram / samantha_hadeb Die "Hochzeit auf den ersten Blick"-Stars Serkan und Samantha

