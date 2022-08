Datet Sam Abdul "Selling Sunset"-Brett etwa nur für Fame?

Was steckt dahinter? Samantha Abdul (32) bandelt momentan mit Selling Sunset-Star Brett Oppenheim (45) an. Die beiden lernten sich wohl auf Mykonos kennen und verbringen seitdem viel Zeit miteinander. Zuletzt besuchte die deutsche Influencerin ihn auch in Los Angeles. Paparazzi lichteten die beiden zusammen ab – und daraus entstanden etliche Artikel in der amerikanischen Klatschpresse, die sie auch stolz auf ihrem Social-Media-Profil teilte. Ist Samantha etwa nur auf den Fame aus?

Die Ex von Mischa Mayer (30) postete vor wenigen Tagen einen Screenshot eines Artikels auf Instagram. Darin wird Samantha als glamouröse Tätowiererin betitelt, die ein Dinner mit Brett genoss. Stolz zeigt sie ihren Followern die Berichterstattung. Und auch in ihren Storys spricht sie darüber, es surreal zu finden, dass man über sie schreibe und sie die amerikanische Klatschpresse liebe. Gerne teilt sie auch die Links zu den Artikeln. Genießt Sam den Fame etwas zu sehr?

"Du wolltest doch deine zukünftige Beziehung nicht mehr öffentlich machen?", kommentierte ein User unter Sams Beitrag. "Wenn es ein Millionär ist, schon", meinte ein anderer. Doch die meisten ihrer Fans gönnen Samantha die Aufmerksamkeit. "Ich könnte nicht stolzer auf dich sein", schrieb etwa ein Fan. Aber was meint ihr: Ist Sam nur auf den Fame aus?

Instagram / samantha_abdul Samantha Abdul, Influencerin

Instagram / samantha_abdul Mischa Mayer und Samantha Abdul im Mai 2021

Instagram / samantha_abdul Samantha Abdul, August 2022

