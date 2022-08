Dank Brett in US-Magazinen: Samantha Abdul ist begeistert

Da ist jemand mächtig stolz auf diese Schlagzeilen! Samantha Abdul (32) hatte ihren ersten TV-Auftritt beim deutschen Bachelor. Danach folgte auch die Teilnahme bei Bachelor in Paradise, doch seit einigen Jahren widmet sich Samantha eher dem Influencer-Dasein und ihrem Job als Tätowiererin. Trotzdem hält sie sich in der Presse – zuletzt auch, weil sie immer wieder mit der Selling Sunset-Bekanntheit Brett Oppenheim (45) gesichtet wird. Diese internationale Aufmerksamkeit genießt Sam total!

In ihrer Instagram-Story teilt sie nur allzu gerne die Artikel der US-amerikanischen Klatschblätter, die sie als Frau an Bretts Seite betiteln. "Ich finde es total surreal, dass Magazine, die ich selber immer lese, weil ich die amerikanische Klatschpresse liebe, auf ein Mal über mich schreiben und mich als Menschen zeigen, der ich bin", erzählte Samantha und erklärte, sich zu freuen, dass sie als Mutter und Tätowiererin bezeichnet wird. Denn als Reality-TV-Sternchen sehe sie sich selbst nicht.

"Ich bin ja nichts, trotzdem kommt da was Positives bei rum und das macht mich natürlich stolz", grinste sie in die Kamera. So teilte Sam sogar Bilder eines Artikels mit Brett in ihrem Feed – und ihre Fans freuen sich mit ihr: "Sei dir alles Tolle der Welt gegönnt", heißt es unter dem Posting.

Instagram / samantha_abdul Samantha Abdul, Influencerin

Instagram / samantha_abdul Brett Oppenheim und Samantha Abdul

Instagram / samantha_abdul Samantha Abdul im Juli 2022 auf Mykonos

