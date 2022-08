Nach Twin-Geburt: Georgina Rodriguez flasht in engem Kleid

Georgina Rodriguez (28) begeistert mit ihrem After-Baby-Body! Mit ihrem Partner Cristiano Ronaldo (37) erlebte die Influencerin im April ein Wechselbad der Gefühle. Das Paar erwartete Zwillinge – doch ihr Sohn starb. Seine Zwillingsschwester Bella Esmeralda und die restliche Patchwork-Familie spendet dem Paar aber seither Trost. Der Kicker und seine Freundin scheinen inzwischen wieder in ihr Leben zurückgefunden zu haben. Vier Monate nach der Geburt zog Georgina nun mit ihrem hautengen Dress die Blicke auf sich.

Via Instagram veröffentliche die 28-Jährige einige neue Schnappschüsse und schrieb dazu: "Arbeitstag." Dafür hat sich die zweifache Mutter aber ordentlich herausgeputzt: Georgina trug ein hautenges Kleid in einem knalligen Pink und setzte ihre Kurven perfekt in Szene. Von ihrer Community bekommt die gebürtige Argentinierin dafür eine Menge Zuspruch. "Wow, wie schön!", "Göttin" und "So umwerfend", lauteten nur ein paar der wohlwollenden Kommentare zu ihrem Post.

Auch auf dem Red Carpet beeindruckte Georgina bereits rund einen Monat nach dem Tod ihres Kindes. Beim Filmfestival in Cannes feierte die Beauty ihre Rückkehr ins Rampenlicht. In einer tief ausgeschnittenen Robe, die mit funkelnden Steinen besetzt war, posierte sie bei der Premiere des Biopics "Elvis".

Instagram / cristiano Cristiano Ronaldo mit seiner Familie im April 2022

Instagram / georginagio Georgina Rodriguez im August 2022

Getty Images Georgina Rodriguez beim Filmfestival in Cannes 2022

