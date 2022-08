Wollte "Ex on the Beach"-Lejla von Anfang an Teezy zurück?

Wann wussten die beiden, dass sie es noch mal miteinander probieren wollen? Bei Ex on the Beach trafen zwei einstig Verflossene aufeinander: Teezy und Lejla. Der Düsseldorfer zeigte zunächst mehr Interesse an Kandidatin Gina Alicia – schlussendlich durfte er jedoch gemeinsam mit Lejla die Show verlassen, da sie wieder anbandelten. Aber war das eigentlich von Anfang an der Plan von Lejla gewesen?

Im Interview mit Promiflash erzählte die Beauty, dass sie das Ende selbst überrascht habe. "Am Anfang hätte ich mich eigentlich gerne auf wen anders eingelassen und hatte das mit Teezy auch nicht wirklich mehr auf dem Schirm", gab sie zu. Doch nach einigen Gesprächen war sie sich dann sicher: Sie möchte dem Ganzen noch mal eine Chance geben!

Und wie war es für Teezy? Er hätte damit auch nicht gerechnet, doch die Zeit in der Villa hat ihn so einiges überdenken lassen. "Wir haben vieles angesprochen, was damals falsch bei uns lief, und so haben wir uns für einen Neustart entschieden. Da wir 24/7 in einer Villa zusammenlebten, war es dann einfacher für uns beide, uns näherzukommen und viel Zeit miteinander zu verbringen", erklärte er im Interview.

Anzeige

RTL / Frank Fastner Teezy, "Ex on the Beach"-Kandidat

Anzeige

Instagram / lejlice Lejla, "Ex on the Beach"-Kandidatin 2022

Anzeige

Instagram / kingmorteezy Teezy im Juli 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de