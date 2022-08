Nach "Ex on the Beach"-Exit: Sind Lejla und Teezy ein Paar?

Wie stehen die beiden mittlerweile zueinander? Bei Ex on the Beach verbrachte Teezy zunächst einige Zeit alleine und lernte unter anderem Gina Alicia näher kennen. Doch als seine Ex Lejla reinkam, wirbelte sie noch einmal einiges auf – und die beiden kamen sich näher! Schlussendlich durften sie die Show als Paar verlassen. Aber wie ging es danach bei Teezy und Lejla weiter? Promiflash hat nachgehakt!

"Wir haben uns relativ schnell nach der Show wiedergesehen und auch Zeit zusammen verbracht", führte die 26-Jährige im Interview mit Promiflash aus. Doch ein offizielles Paar bilden die zwei bislang noch nicht: "Wir haben dem Ganzen noch keinen Titel gegeben, da es halt momentan echt schwer ist, genug Zeit füreinander zu finden, da wir beide zurzeit viel beruflich unterwegs sind. Aber ich kann sagen, dass wir beide, so wie es gerade ist, glücklich sind."

Vor allem die Distanz macht es jedoch schwer für die Reality-TV-Bekanntheiten, sich intensiv näher kennenzulernen. "Lejla wohnt halt in Regensburg und ich in Düsseldorf, das macht das regelmäßige Sehen sehr schwer", erklärte Teezy. Dennoch versuchen sie, sich an mindestens zwei Wochenenden im Monat zu sehen.

Anzeige

RTL / Frank Fastner Teezy, "Ex on the Beach"-Kandidat

Anzeige

Instagram / lejlice Lejla, "Ex on the Beach"-Kandidatin 2022

Anzeige

Instagram / kingmorteezy Teezy, "Ex on the Beach"-Kandidat 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de