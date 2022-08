Als Ken: Eva Mendes und Ryan Gosling machten Rollenspiele

Ryan Gosling (41) nimmt seine Arbeit auch mit nach Hause! Nächstes Jahr im Sommer wird er in Barbie, der ersten Realverfilmung der berühmten Spielzeugpuppe, als Ken an der Seite von Margot Robbie (32) im Kino zu sehen sein. Um dem Traummann bestmöglich gerecht zu werden, färbte er sich die Haare blond. Doch damit nicht genug: Die Rolle als Ken hatte Auswirkungen auf Ryans Privatleben!

Seine Freundin Eva Mendes (48) ist nämlich ganz begeistert davon, dass ihr Liebster die Puppe verkörpert! "Sie findet es süß und charmant, dass er die Rolle des Ken spielt", berichtete ein Insider gegenüber Us Weekly. So süß, dass die Schauspielerei auch abseits des Sets nicht endete, sondern Einzug in das Leben des Paares hielt: "Sie hatten sogar Spaß an gemeinsamen Rollenspielen, nachdem er blond geworden war." Die beiden hätten sich köstlich amüsiert, auch zu Hause Ken zu spielen.

Auch nach zehn gemeinsamen Jahren sind die zwei Schauspieler also noch ganz vernarrt ineinander. "Die Chemie und Zuneigung des Paares zueinander ist immer noch unübertroffen", schwärmte der Insider. Eva unterstütze den Vater ihrer zwei Kinder, wo sie nur kann und sei sehr stolz auf ihn.

Anzeige

© 2022 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved. Ryan Gosling als Ken in "Barbie"

Anzeige

MEGA Ryan Gosling und Eva Mendes mit ihren Töchtern, März 2022

Anzeige

TheCelebrityfinder/MEGA Ryan Gosling am Set von "Barbie"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de