"Eine Million Küsse": Novalanalove schwärmt von Tochter Nola

Novalanalove (31) ist total verliebt. Vor wenigen Wochen gab die Influencerin, die mit gebürtigem Namen Farina Yari heißt, bekannt, dass sie und ihr Mann Pouya zum ersten Mal Eltern geworden sind. Seither lässt die Netz-Bekanntheit ihre Fans regelmäßig an ihrem neuen Alltag als frischgebackene Mama teilhaben. Ihr Babyglück kann sie noch immer nicht fassen. Im Netz schwärmte Novalanalove nun von ihrer kleinen Tochter.

"Zwei Wochen und eine Million Küsse später mit unserer Nola. Selbst ein ganzes Leben lang ist nicht genug Zeit mit dir", jubelte die 31-Jährige auf Instagram. Dazu teilte die Neu-Mama einen süßen Schnappschuss von sich und ihrem Baby. Glücklich und zufrieden strahlt die Influencerin darauf in die Kamera, während sie ihre schlafende Tochter im Arm hält.

In ihrer neuen Rolle als Mama geht die Kölnerin richtig auf. "Es ist der Sinn des Lebens. Ich habe das Gefühl, ich habe vorher umsonst gelebt", schrieb die Netz-Bekanntheit vor wenigen Tagen in ihrer Instagram-Story. Farina habe ihre Tochter am liebsten rund um die Uhr um sich.

