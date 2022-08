Nach Trennung: Pete ist kaum bei "The Kardashians" zu sehen

Pete Davidson (28) spielt nach der Trennung von Kim Kardashian (41) kaum noch eine Rolle in The Kardashians. Fans hatten sich zuvor schon gefragt, ob er aufgrund der Situation überhaupt noch in der Show gezeigt werden wird, zumal er die Trennung auch nur schwer zu verarbeiten scheint. Jetzt wurde bestätigt: Pete wird tatsächlich nur noch in einer Folge von "The Kardashians" zu sehen sein.

Grund dafür sei aber nicht, dass Kim ihn nicht mehr in der Show haben wollte, sondern dass er aufgrund seines vollen Terminkalenders kaum Zeit hatte zu filmen, versicherte ein Insider HollywoodLife und fügte hinzu: "Kim ist glücklich, dass er bei der Staffel dabei ist. Die Sendung ist wie eine Zeitkapsel ihres Lebens, also ist es wichtig für sie, dass Pete ein Teil davon ist. Sie fühlt nichts als Liebe für ihn." Auch wenn er nur in einer Episode auftritt, soll er auch in anderen Folgen eine Rolle spielen, ohne dabei selbst auf dem Bildschirm zu erscheinen. "Kim wird ihre Beziehung und ihre Trennung in zukünftigen Episoden durchsprechen und hat vor, das auf so respektvolle Art und Weise wie möglich zu tun", verriet ein weiterer Insider.

In welcher Episode er erscheinen wird, ist auch schon bekannt. Bei der Promo wurde bereits eine lustige Szene gezeigt, in der er sein Handy fallen lässt, um Kim unter die Dusche zu folgen. In diesem Moment waren die beiden gerade dabei, sich für die Met Gala fertigzumachen. "Pete ist glücklich darüber, dass die Folge, die er gedreht hat, während eines so wichtigen Momentes für Kim gefilmt wurde", erzählte eine der Quellen.

Getty Images Pete Davidson im Januar 2019 in Utah

Getty Images Pete Davidson und Kim Kardashian bei der Met Gala 2022

Getty Images Pete Davidson und Kim Kardashian

