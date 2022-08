Ein Jahr Mama: Georgina Fleur teilt intimes Geburtsvideo!

Georgina Fleur (32) blickt auf einen ganz besonderen Moment zurück! Vor einem Jahr wurde die einstige Kampf der Realitystars-Teilnehmerin zum ersten Mal Mama. Während und auch nach der Schwangerschaft gab sie ihren Fans immer wieder Einblicke in ihren Alltag mit kleinen Updates. Ihre Tochter ist ihr ganzer Stolz und macht sie augenscheinlich sehr happy. Nun ließ Georgina die Geburt und alles andere noch mal Revue passieren!

Via Instagram teilte die TV-Persönlichkeit nun einen emotionalen Clip und machte ihrem Töchterchen eine süße Liebeserklärung – denn die kleine Maus feiert heute ihren allerersten Geburtstag. "Danke für das glücklichste Jahr in meinem Leben", schwärmte Georgina. In dem Video ist sie sowohl mit großer Babykugel als auch bei der Entbindung ihres Kindes zu sehen – der wohl schönste Moment in ihrem Leben.

Bereits vor wenigen Tagen meldete sich die 32-Jährige mit emotionalen Zeilen zu Wort und ließ ihr Babyglück in Form von Fotos ganz auf sich wirken. "Ich war gestern noch ewig wach und habe mir meine Bilder von vor einem Jahr durchgeschaut. Kaum zu glauben, dass ich schon seit einem Jahr Mama bin", erklärte Georgina staunend.

