Schulkind: So groß ist Naya Riveras (†33) Sohn geworden!

Naya Riveras (✝33) Sohn Josey (6) ist kaum wiederzuerkennen! Die einstige "Glee"-Darstellerin war im Juli 2020 bei einem tragischen Unfall gestorben: Sie ertrank während eines Bootsausfluges mit ihrem Sohn auf einem See im US-Bundesstaat Kalifornien. Seitdem kümmert sich Joseys Papa Ryan Dorsey (39) aufopferungsvoll um seinen Jungen – der in diesem Jahr eingeschult wurde. Auf aktuellen Fotos sieht man, wie groß der kleine Mann schon geworden ist.

Auf Instagram teilte Ryan jetzt nämlich eine Reihe an Fotos seines Sohnes. Darauf steht der Sechsjährige etwa vor einer bepflanzten Steinwand und lächelt in die Kamera. "Lieber Sommer, was ist los, wie konntest du so schnell um gehen? Der Kindergarten ist vorbei und wir sind schon in der ersten Klasse", schrieb der stolze Papa unter den Beitrag. Und wirklich: Josey ist auf den Bildern kaum wiederzuerkennen.

Ryans Fans freuten sich überschwänglich über den Einblick in den neuen Lebensabschnitt seines Sohnes. "Meine Güte, was für ein wundervoller Junge. Er wächst so schnell!", schrieb eine Userin ungläubig unter den Beitrag. Viele andere pflichteten ihr mit Herz-Emojis und lieben Worten bei.

Instagram / dorseyryan Ryan Dorsey mit Naya Rivera und ihrem Sohn Josey

Instagram / dorseyryan Ryan Dorsey mit seinem Sohn Josey

Instagram / dorseyryan Ryan und Josey Hollis Dorsey im Juni 2021

