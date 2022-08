Schwelgen in Erinnerungen: J.Lo und Ben flittern in Italien

Hier lassen es sich die Frischvermählten gutgehen! Vergangenes Wochenende feierten Jennifer Lopez (53) und Ben Affleck (50) ihre Liebe. Nach dem krassen Liebescomeback und einer Trauung in Las Vegas folgte die große Feier mit Familie und Freunden auf Bens Anwesen in Georgia. Endlich teilte auch die Sängerin erste Einblicke in die dreitägige Party. Doch der Festakt ist noch nicht vorbei – denn die Flitterwochen stehen noch an: J.Lo und Ben genießen ihre Zweisamkeit in Italien!

Paparazzi erwischten die Turteltauben nun am Comer See in Italien und schossen diese Bilder. In einem Luxushotel dinierten sie und ließen offenbar ihre Hochzeit Revue passieren. Denn auf Bens Handy, das er hochhielt, waren Bilder der Feierlichkeiten zu erkennen – dazu gestikulierte der Hollywoodstar ausladend und lächelte. Offenbar schwärmte J.Los Ehemann von den vergangenen Tagen.

Auch die "Love Don't Cost A Thing"-Interpretin scheint noch total im Hochzeitsfieber zu sein. Denn J.Lo trug ein elegantes weißes Kleid zu dem romantischen Dinner. Und auch erst zum späten Abend verließen Jennifer und Ben das Lokal – Hand in Hand und offensichtlich ziemlich glücklich.

ActionPress Hochzeitslocation von Jennifer Lopez und Ben Affleck

On The JLo Jennifer Lopez im August 2022

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez bei der Premiere von "Marry Me"

