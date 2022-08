Nach "Princess Charming"-Aus: Laura datet Ex-Kandidatin Wiki

Laura scheint nach den Princess Charming-Dreharbeiten nicht lange Trübsal geblasen zu haben! Die Barkeeperin buhlte in dem Format um das Herz von Hanna Soekeland. Zwischen den beiden funkte es, doch im Finale entschied sich die diesjährige Princess gegen die Münchnerin und für die Teilnehmerin Jessica. Mittlerweile hat sich in Lauras Liebesleben aber offenbar einiges getan: Sie turtelt nun mit der Ex-Kandidatin Wiki Riot!

Auf ihren Instagram-Accounts teilen die Girls seit einigen Tagen immer wieder romantische Couple-Pics und Videos, in denen sie total vertraut wirken. Einige Aufnahmen zeigen Wiki und Laura sogar knutschend! In einem Q&A bezogen die beiden nun auch endlich Stellung – was läuft da zwischen ihnen? "Wir sind nicht zusammen, wir daten uns gerade" erzählten die Mädels.

Auch wenn die Influencerinnen sich gerade näher kennenlernen, wollen sie sich noch nicht ganz aufeinander festlegen. "Wir sind nicht monogam", stellte Wiki in der Fragerunde klar und fügte hinzu: "Wir können auch was mit anderen Leuten haben. Wir stimmen uns gerade aufeinander ab, wie das gut funktionieren kann."

Anzeige

RTL Die "Princess Charming"-Teilnehmerin Laura

Anzeige

Instagram / _laurabaer Wiki Riot und Laura im August 2022

Anzeige

TVNOW / René Lohse "Princess Charming"-Kandidatin Wiki

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de