Schon vor Wochen: Jennifer Flavin ohne Ehering unterwegs

War Jennifer Flavin (54) etwa schon lange nicht mehr glücklich mit Sylvester Stallone (76)? Am Mittwoch wurde bekannt, dass das Model nach 25 gemeinsamen Jahren die Scheidung eingereicht hat. Der Grund? Angeblich soll der "Rocky"-Star das gemeinsame Vermögen verpulvert haben. Nun gibt es Hinweise, die darauf hindeuten, dass Jennifer sich schon länger von ihrem Mann trennen wollte: Sie wurde bereits vor Wochen ohne Ehering gesichtet!

Ein Paparazzifoto, das unter anderem Paige Six vorliegt, zeigt die 54-Jährige am 8. August beim Verlassen des Promi-Restaurants Craig's in New York. Auf dem Bild trug sie eine braune Hose und ein cremefarbenes Satinhemd. Dazu kombinierte Jennifer eine Designertasche in derselben Farbe. Ihr Look wurde mit einem goldenen Armband abgerundet – von ihrem Ehering fehlte dabei allerdings jede Spur.

Nach der Trennung hatte sich die Unternehmerin bereits in einem offiziellen Statement zu Wort gemeldet. "Ich bin traurig, dass ich nach 25 Jahren Ehe die Scheidung von meinem Mann eingereicht habe. Wir werden zwar nicht mehr verheiratet sein, aber ich werde die mehr als 30-jährige Beziehung, die wir geteilt haben, immer in Ehren halten", stellte Jennifer klar.

Getty Images Jennifer Flavin, Model

Getty Images Sylvester Stallone und Jennifer Flavin im Mai 2019

Getty Images Sylvester Stallone und Jennifer Flavin im März 2022

