Nach Geheimnistuerei: Denise Mski zeigt den Papa ihres Babys

Denise Mski (22) zeigt ihre Liebe jetzt ganz offen! Vor wenigen Monaten machte die Influencerin öffentlich, dass sie zum ersten Mal Mutter wird. Wer der Vater des Kindes ist, verriet sie nicht – das Baby sei jedoch nicht bei einem One-Night-Stand entstanden. Stattdessen sei sie während einer Beziehung schwanger geworden, die jedoch nicht öffentlich war. Nun macht Denise aber kein Geheimnis mehr aus ihrem Freund und teilte ein Bild mit ihm!

In ihrer Instagram-Story postete die 22-Jährige ein Selfie, das sie mit einem jungen Mann zeigt. Sie streichelt darauf ihren Babybauch und schrieb: "Mama und Papa". Außerdem fügte sie ein Herz-Emoji hinzu. Demnach handelt es sich bei dem Brünetten wohl nicht nur um ihren neuen Partner, sondern auch um den Vater ihres Kindes. In einer weiteren Sequenz erklärte sie: "Ich habe [...] keine Lust mehr, ihn zu verstecken."

Darüber hinaus betonte Denise, dass ihr Partner nun mal zu ihrem Leben gehöre. "Das heißt aber nicht, dass er jetzt auch in der Öffentlichkeit steht", stellte die Ex von Jonas Ems (25) klar. Sie wolle die Beziehung weiterhin, so gut es geht, privat halten.

Instagram / denise.mski Denise Mski, Influencerin

Instagram / denise.mski Denise Mski, Influencerin

Instagram / denise.mski Denise Mski im Juli 2022

